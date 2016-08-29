Туроператоры РФ начали готовить пакетные программы отдыха в Турции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские туроператоры приступили к формированию пакетных туров в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Сегодня туроператоры начнут вывешивать на своих сайтах программы отдыха в Турции на базе чартерной перевозки", - сообщили в АТОР. Ограничение на выполнение чартерных перелетов между Турцией и РФ было снято 28 августа.

В ассоциации также отметили, что "по оценке экспертов поток в сентябре-октябре будет небольшим", туроператоры, возможно, сосредоточат свои усилия на формировании чартерных программ из регионов, где выбор туров в бархатный сезон значительно меньше, чем в Москве или Санкт- Петербурге. В АТОР считают, что "конечная цена тура в Турцию будет зависеть не только от стоимости чартерной перевозки, которая удешевит турпакет на 20-30%, но и от той позиции, которую займут турецкие отельеры". "Как ожидается, турецкие гостиницы не будут завышать цены, поскольку сезон уже заканчивается, и отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из России, чтобы получить загрузку на бархатный сезон", - подчеркнули в пресс-службе АТОР.

Турция - хорошо, но Египет важнее

По данным аналитической службы ассоциации, в июле Турция была самой запрашиваемой страной отдыха в "Яндексе". Многие эксперты туристической отрасли полагают, что в сентябре-октябре спрос на направление будет умеренным. По словам участников рынка, гораздо важнее для них сейчас восстановление авиасообщения с Египтом.

"Практически все турецкие компании и профильные ассоциации сходятся во мнении, что Турция в остаток сезона будет работать на перспективу, и многое, с учетом проблем с безопасностью в стране, будет зависеть от правильной подачи турецкого турпродукта на российском рынке", - сообщили в АТОР.

Справочная информация По данным ассоциации, в 2014 году, который туроператоры считают успешным для Турции, страну посетило 4,5 млн россиян, в прошлом году - 3,6 млн человек. За первые семь месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тысяч российских туристов, то за такой же период текущего года - всего 48 тысяч человек.

Почему были приостановлены чартерные авиаперелеты?

В октябре 2015 года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерное авиасообщение.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме.

После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

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