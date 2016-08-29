АТОР: снятие запрета на чартеры в Турцию не привело к ажиотажному спросу на туры

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Снятие запрета на чартерное авиасообщение между Россией и Турцией не привело к ажиотажному спросу россиян на турецкие курорты. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Сегодня - завтра на сайтах туроператоров появятся предложения на базе новых рейсов. Агенты ждут, клиенты спрашивают, но ажиотажного спроса нет, хотя интерес у людей есть", - сказал Горин.

По его словам, Турция сейчас "мало кого интересует" - основной интерес переключился на Юго-Восточную Азию, при этом многие ждут возможного возобновления авиасообщения с Египтом.

"Бархатный сезон не только в Турции, он хорош и в Тунисе, и в Греции, и на российских курортах. Никаких аннуляций туров не происходит из-за информации об открытии чартерных рейсов (в Турцию). Люди давно определились со своими планами и сейчас больше думают о ноябрьских школьных каникулах, о Новом годе", - отметил вице-президент АТОР.

При этом он отметил, что сентябрь - октябрь является комфортным периодом для пляжного отдыха в Турции, поскольку уже нет жары. Такие условия хорошо подходят тем, кто плохо переносит жару, а также семьям с маленькими детьми, считает Горин.

"Однозначно, какой-то объем чартерных рейсов будет выполняться, потому что это, прежде всего, поможет сделать более бюджетные туры", - резюмировал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года - в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей. В частности, были восстановлены продажи туров в Турцию. Однако в условиях сохраняющегося запрета на чартеры туристов отправляли на отдых регулярными рейсами, что делало путевки на 20-30% дороже.