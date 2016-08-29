Власти Турции: авиакомпании РФ пока не запрашивали дополнительные разрешения для чартеров

АНКАРА, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкие власти пока не получали новых запросов на осуществление чартерных полетов от российских авиаперевозчиков. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник департамента, занимающегося выдачей разрешений на полеты, Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Турции Аныл Кочер.

"Мы знаем, что российские власти сняли ограничения на полеты чартеров в Турцию для своих компаний, но на данный момент мы еще не получали запросов от российской стороны о новых рейсах", - сказал он. "Российские перевозчики обладают полной информацией относительно того, какие документы нужно подавать для получения разрешения, и, вероятно, скоро эти документы начнут поступать нам", - отметил собеседник агентства.

"Это обязательный этап, и каждый чартерный рейс должен быть согласован с нами, чтобы получить возможность прибыть в Турцию и приземлиться в аэропорту. Мы оперативно рассматриваем запросы. Поэтому, как только они поступят от российских компаний, мы их максимально быстро возьмем в работу", - сказал Кочер.

Он также отметил, что, несмотря на возможное существенное увеличение количества чартеров из РФ, турецкие аэропорты смогут без проблем принять все самолеты. "У нас есть некоторые очень загруженные аэропорты, к примеру в Стамбуле, но трафик из России в основном приходится на Анталью. А там я проблем не предвижу", - сказал Кочер.

В региональном отделении ГУГА в Анталье корреспонденту ТАСС пояснили, что "аэропорт этого города рассчитан на принятие и отправку большего количества самолетов, чем в настоящее время". "В аэропорту Антальи два терминала, один из которых в летний сезон открывается и берет на себя нагрузку, сейчас он закрыт. Если из России начнет прибывать большое количество чартеров, руководство откроет этот терминал", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Анталья "сможет принять практически любое количество самолетов".

О чартерных авиаперелетах между РФ и Турцией

В октябре 2015 года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерное авиасообщение.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме.

После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

Ограничение на выполнение чартерных перелетов между Турцией и РФ было снято 28 августа.

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