Первые чартерные рейсы из Россию в Турцию отправятся 4-5 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первые чартерные рейсы с российскими туристами полетят в Турцию 4-5 сентября, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе.

"Первый чартер полетит 4-5 сентября", - сказала она.

Ранее пресс-служба АТОР сообщала, что российские туроператоры приступили к формированию пакетных туров в Турцию. В ассоциации также отметили, что "по оценке экспертов поток в сентябре-октябре будет небольшим", туроператоры, возможно, сосредоточат свои усилия на формировании чартерных программ из регионов, где выбор туров в бархатный сезон значительно меньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.

В АТОР считают, что "конечная цена тура в Турцию будет зависеть не только от стоимости чартерной перевозки, которая удешевит турпакет на 20-30%, но и от той позиции, которую займут турецкие отельеры". "Как ожидается, турецкие гостиницы не будут завышать цены, поскольку сезон уже заканчивается, и отельеры будут стараться привлечь как можно больше отдыхающих из России, чтобы получить загрузку на бархатный сезон", - подчеркнули в пресс-службе АТОР.

О чартерных авиаперелетах между РФ и Турцией

В октябре 2015 года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерное авиасообщение.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме.

После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

Ограничение на выполнение чартерных перелетов между Турцией и РФ было снято 28 августа.

Россия - Турция: поэтапно к той же точке

Справочная информация По данным ассоциации, в 2014 году, который туроператоры считают успешным для Турции, страну посетило 4,5 млн россиян, в прошлом году - 3,6 млн человек. За первые семь месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тысяч российских туристов, то за такой же период текущего года - всего 48 тысяч человек.