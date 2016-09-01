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Сечин: производство судов на "Звезде" начнется уже в 2016 году

Экономика и бизнес
1 сентября, 8:17 UTC+3
При этом пилотный заказ планируется сдать в 2019 году
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© Юрий Смитюк/ТАСС

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Производство судов на "Звезде" начнется уже в этом году, при этом пилотный заказ планируется сдать в 2019 году. Об этом заявил сегодня глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии запуска первой очереди судостроительного комплекса "Звезда".

Проект по созданию современного судостроительного комплекса "Звезда", который в 2015 году полностью перешел под контроль "Роснефти", реализуется в три очереди. По словам Сечина, основу первой очереди составляют блок корпусных производств с окрасочными камерами и тяжелый достроечный стапель. Первый этап предусматривает выпуск судов снабжения, в том числе ледового класса, танкеры и другой морской техники. Объем переработки - 90 000 тонн металла в год, что составляет 21% от общего объема, перерабатываемого в судостроительной отрасли России.

Ввод второй очереди проекта позволит заметно нарастить производительность верфи и спускать на воду суда практически без ограничений по спусковому весу. Основной объект второй очереди - сухой док размерами 114 х 14 х 485 метров, к проектированию и строительству которого "Роснефть" планирует приступить в этом году. Док будет оснащен краном типа "Голиаф" грузоподъемностью 900 тонн.

Ввод в эксплуатацию третьей очереди обеспечит строительство офшорных конструкций всех без исключения типов и увеличит производительность верфи до 380 тысяч тонн, что фактически составит половину перерабатываемой в отрасли стали.

Также Сечин сообщил, что южнокорейская компания Hyundai примет участие в проектировании и инженерном сопровождении строительства на судоверфи "Звезда" (входит в "Роснефть") первых в мире танкеров типа "Зеленый Афрамакс", работающих на газомоторном топливе.

"С компанией Hyundai будет заключено соглашение о проектировании и инженерном сопровождении строительства на судоверфи "Звезда" первых в мире танкеров типа "Зеленый Афрамакс", работающих на газомоторном топливе. При этом разработанный проект танкера компания Hyundai внесет в уставной капитал совместного предприятия с СК "Звезда", - сказал Сечин.

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью". 

Продуктовую линейку "Звезды" составят высокотехнологичные, крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы - Сечин.

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