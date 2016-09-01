БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) может заказать до 10 танкеров на судоверфи "Звезда", заявил журналистам президент компании Эдуард Худайнатов.

"Провели переговоры, в стадии подготовки к заказу танкеров на "Звезде". На сегодняшний день мы видим, что потребность может быть до 10 единиц. Все будет зависеть от геологоразведки на Пайяхской группе месторождений, год-два она покажет. Для того чтобы начать проект, надо минимум три танкера", - сказал он.

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".