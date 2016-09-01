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Harbin Bank учредит совместно со Сбербанком инновационный фонд в размере $500 млн

Экономика и бизнес
1 сентября, 8:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Фонд займется финансированием российско-китайских высокотехнологичных производств
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Harbin Bank и Сбербанк создадут инвестиционный фонд для оказания поддержки высокотехнологичным проектам России и Китая. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель правления китайского банка Чжан Цигуань.

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"Мы планируем создать фонд по развитию научно-технической отрасли. Он будет финансировать российско-китайские высокотехнологичные производства", - сказал он.

"Пока нет решения о размере проектов, которым фонд будет оказывать поддержку. Но уже ясно, что размер самого фонда составит $500 млн", - добавил Чжан Цигуань.

Беседа состоялась на "на полях" Российско-Китайского финансового совета (РКФС), который был создан в 2015 году. Инициаторами стали Сбербанк и Harbin Bank. В настоящее время с российской стороны в РКФС участвуют 28 банков, с китайской - 29 финансовых институтов.

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