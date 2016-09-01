Спутник позволит увидеть все зоны затопления в Приморье и спрогнозировать будущие

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова /. Все зоны затопления в Приморском крае позволит увидеть спутник. Изучение будет проведено, как только рассеется облачность. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ведущий программист научно-исследовательского центра "Планета" Юрий Четырин, представляющий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) компьютерную систему прогноза паводков на Дальнем Востоке.

"Мы будем также наблюдать со спутника за наводнением в Приморьем. Система накапливает данные по всем наводнениям в регионе, что позволяет точно прогнозировать уровни подъема рек на несколько суток вперед. На этом архиве можно моделировать развитие ситуации", - сказал Четырин.

Разработка этой системы началась в 2013 году после катастрофического наводнения на Амуре. Сейчас система учитывает не только данные со спутника, но и информацию, полученную с автоматических гидрологических постов, от гидрометслужбы Китая, а также архивные данные по всем наводнениям в регионе за последние годы.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. По уточненным данным регионального ГУ МЧС, подтоплено около 1,2 тыс. домов в шести районах края, а также более 350 придомовых территорий в четырех муниципальных образованиях. В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В некоторых населенных пунктах прервана автомобильная связь из-за подтопления дорог и обвала дорожного грунта.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский призвал все службы объединиться в борьбе со стихией. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России. Военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь. Армия выделила для этого дополнительные плавсредства и технику.