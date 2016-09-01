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Трутнев: чрезвычайная ситуация в Приморье не выходит по масштабам за пределы региональной

Происшествия
1 сентября, 8:51 дата обновления: 1 сентября, 9:28 UTC+3
"На сегодняшний день есть подтопление целого ряда населенных пунктов, но пока, по оценкам, оно не выходит за масштабы региона", - отметил вице-премьер
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© Юрий Смитюк/ТАСС

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация в Приморье не выходит по масштабам за пределы региональной, помощь федерального центра пока не требуется. Об этом заявил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

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"На сегодняшний день есть подтопление целого ряда населенных пунктов, но пока, по оценкам, оно не выходит за масштабы региона. Так что мы надеемся, что оно региональным и останется. В этом случае регион справится за свой счет",- сказал Трутнев.

Вице-премьер напомнил, что помощь Приморскому краю уже оказывается армией. "Министр обороны дал команду инженерным войскам помогать в ликвидации последствий подтопления, так что работа ведется",- сказал Трутнев.

Он отметил, что, по бюджетному законодательству, определены размеры, при которых ЧС признается ситуацией федерального характера и принимается решение правительства о выделении господдержки. Пока, по его словам, ситуация не стала настолько острой. 

В Приморье направят дополнительные силы спасателей

В то же время в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Приморский край направят дополнительные силы спасателей.

По данным утро четверга, наиболее сложная ситуация в связи с прохождением тайфуна складывается в Кавалеровском, Чугуевском и Тернейском районах Приморского края.

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"В течение дня в Приморский край дополнительно будут направлены аэромобильные группы Специализированной пожарной спасательной части Амурского области, Камчатского спасательного центра МЧС России, Сахалинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда", - сообщили в МЧС.

Общая численность группировки, занятой аварийно-восстановительными работами и ликвидацией последствий тайфуна, уже превышает 14 тысяч человек. Авиацией МЧС России в пострадавшие районы доставят продукты питания, воду, тепловые пушки и предметы первой необходимости. По уточненным данным, в результате паводка в пяти муниципальных образованиях Приморского края (Чугуевский, Тернейский, Кавалеровский районы и Дальнегорский городской округ) остаются подтопленными более 1,2 тыс. домов и свыше 300 придомовые территории.

"Во взаимодействии с органами местного самоуправления организовано проведение аварийно-восстановительных работ и круглосуточный мониторинг метеообстановки, проводятся мероприятия по информированию населения, оказанию адресной помощи и всестороннему обеспечению людей, оказавшихся в зоне дождевого паводка", - сообщили в МЧС.

В подтопленных районах спасатели подвозят жителям воду и необходимые продукты питания, проводят подворовые обходы. "Пожарными насосными станциями и автоцистернами осуществляется откачка воды из подвалов домов и придомовых территорий", - рассказали в МЧС. Спасатели расчищают русла рек и ливневые стоки, ведут берегоукрепительные работы, очищают территорий от мусора и упавших деревьев, оказывается адресная помощь населению.

"Для жителей подтопленных домов развернуто шесть пунктов временного размещения, в которые эвакуированы более 280 человек. В течение дня запланирована эвакуация свыше 20 человек вертолетом Ми-8 МЧС России из села Светлая в поселок Терней", - сказал собеседник агентства. Во всех пунктах временного размещения организовано питание, имеются необходимые предметы первой необходимости, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Власти рассмотрят вопрос о выплатах пострадавшим от тайфуна жителям Приморья 6 сентября

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обратился к главе законодательного собрания Виктору Горчакову с просьбой о рассмотрении вопроса о выплате компенсаций жителям Приморского края, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" на экстренном заседании краевого парламента, которое состоится 6 сентября.

"Есть жители края, которые в результате тайфуна остались без жилья. Мы должны помочь всем приморцам: и тем, кто лишился крова из-за стихии, и тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены. Финансовая помощь будет оказана всем пострадавшим", - заявил Миклушевский, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Отмечается, что в ходе сессии депутаты рассмотрят два вопроса - о корректировке краевого бюджета и выделении компенсаций жителям края, потерявшим имущество и дома из-за тайфуна "Лайонрок". Дата внеочередной сессии назначена на 6 сентября. Средства на компенсации будут выделены из резервного фонда Администрации Приморского края.

Аналогичное решение в 2015 году было принято главой региона после тайфуна Гони. Ущерб от наводнения компенсировали более чем 6,5 тыс. приморцев - на восстановление подтопленных домов выплачено по 25 тыс. рублей, за потерю урожая, на приведение в порядок придомовых территорий и огородов - по 10 тыс. рублей. Жители Приморья, дома которых признаны непригодными для проживания, получили денежные сертификаты на приобретение нового жилья.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В 13 муниципалитетах края накануне был введен режим чрезвычайной ситуации.

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