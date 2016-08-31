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В Уссурийском городском округе Приморья из-за паводка введен режим ЧС

Происшествия
31 августа, 8:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, августа. /ТАСС
Для ликвидации последствий стихии на территории края в готовности к реагированию находятся более 12 тыс. человек и около 2600 единиц техники
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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального характера введен в Уссурийском городском округе в пределах Пушкинской территории из-за дождевого паводка. Об этом в среду сообщили в администрации Уссурийска.

"Обстановка на Пушкинской территории округа может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери, поэтому принято решение о введении чрезвычайной ситуации муниципального характера. Постановление об этом подписал глава Уссурийского городского округа Николай Рудь", - сказали в пресс-службе администрации города.

С 29 по 31 августа в округе выпало 80 мм осадков, которые вызвали интенсивный подъем воды в реке Раздольная и в ее притоках. Наибольший подъем уровня воды - на 1,4 метра - наблюдается в реках Борисовка и Кроуновка. В состав Пушкинской территории входит 4 населенных пункта: Корсаковка, Кроуновка, Пушкино, Яконовка.

В результате дождевого паводка размыта временная переправа около села Кроуновка, частично прервано автомобильное сообщение с селами Пушкинской территории - Яконовкой и Пушкино. В эти населенные пункты прекращен проезд автомашин с продовольствием, "Скорой помощи", школьных автобусов и пожарных спецмашин.

Ранее сообщалось, что помощь жителям оказывают специалисты пожарного гарнизона Уссурийска и Амурского спасательного центра МЧС РФ. Затруднено сообщение с селами Пластун, Заповедное, Покровка, Яковлевка. Всего в четырех районах края двух городских округах от паводка, вызванного циклоном пострадали более 240 жилых домов.

Для ликвидации последствий прохождения циклона на территории края в готовности к реагированию находятся более 12 тыс. человек и около 2600 единиц техники. Приморский край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок". Согласно прогнозу, в среду он сольется над Приморьем с циклоном в единую систему и двинется на северо-запад, в регионе вновь пойдут сильные дожди. Также в среду новая циклоническая система достигнет озера Ханка на границе с Китаем и направится далее в сторону китайского города Харбин, но осадки разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели.

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