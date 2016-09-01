Дожди в Приморье ослабнут на двое суток, 4 сентября придет новый циклон

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Интенсивность дождей в Приморском крае ослабнет в предстоящие двое суток. Преимущественно осадки будут небольшими, в некоторых районах умеренные. Однако вечером 4 сентября метеорологи вновь прогнозируют ухудшение погодной обстановки, сообщила пресс-служба Примгидромета.

"2-3 сентября ожидается ослабление интенсивности осадков до небольших и умеренных. Однако уже вечером 4 и ночью 5 сентября на юге и западе края, днем 5 и ночью 6 сентября в восточной половине края возможно резкое ухудшение погодных условий, обусловленное взаимодействием активных фронтальных разделов, подходящих к Приморью с северо-востока Китая, и тропической депрессии, смещающейся с юга на Корейский пролив и далее над акваторией Японского моря вблизи западного побережья острова Хонсю к северо-востоку", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что новый атмосферный вихрь может привести к возобновлению сильных и очень сильных дождей на значительной части Приморского края, особенно на юго-востоке и востоке региона.

"Соответственно, возрастает риск долгого стояния высокой воды и новая волна паводка", - сообщили синоптики.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации.

Глава Приморья Владимир Миклушевский распорядился оказать финансовую помощь всем приморцам, которые остались без жилья, а также тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Приморского края.