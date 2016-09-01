Медведев: РФ упрощает проведение сделок для АБИИ и Банка развития БРИКС

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия упрощает проведение сделок для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Банка развития БРИКС.
Как сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, данная мера вводится для того, чтобы "два этих новых института развивались и проводили операции в нашей стране".