Банк БРИКС и АБИИ планируют начать совместное финансирование проектов

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС ведет переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) о возможности совместного финансирования проектов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент банка Чжу Сянь.
"У нас с ними хорошие отношения. Мы уже начали переговоры о формах сотрудничества. Во-первых, мы планируем совместное финансирование проектов, а во-вторых, у нас уже подписано соглашение о сотрудничестве", - сказал собеседник.
"В настоящее время потребности в денежных средствах инвестиционных проектов колоссальны. Нам не нужно соревноваться, а дополнять друг друга", - добавил Чжу Сянь.
Он отметил, что аналогичной позиции Новый банк развития БРИКС придерживается и в отношении Всемирного банка. "Я считаю, что нам желательно дополнять друг друга, ведь сейчас очень много инвестиционных проектов. Коме того, мы хотим ознакомиться с хорошей практикой банка", - сказал вице-президент.
"Мы хотим быть финансовым институтом XXI века, а не копией традиционного института", - отметил он.
Новый банк развития БРИКС - международная финансовая организация, созданная странами - участницами БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР) для наращивания взаимных инвестиций и финансирования проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. В этом году банк одобрил финансирование первых пяти инвестпроектов на $911 млн.