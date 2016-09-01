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Банк БРИКС и АБИИ планируют начать совместное финансирование проектов

Экономика и бизнес
1 сентября, 11:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
"Мы хотим быть финансовым институтом XXI века, а не копией традиционного института", - подчеркнул вице-президент банка Чжу Сянь
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Новый банк развития БРИКС ведет переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) о возможности совместного финансирования проектов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент банка Чжу Сянь.

"У нас с ними хорошие отношения. Мы уже начали переговоры о формах сотрудничества. Во-первых, мы планируем совместное финансирование проектов, а во-вторых, у нас уже подписано соглашение о сотрудничестве", - сказал собеседник.

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"В настоящее время потребности в денежных средствах инвестиционных проектов колоссальны. Нам не нужно соревноваться, а дополнять друг друга", - добавил Чжу Сянь.

Он отметил, что аналогичной позиции Новый банк развития БРИКС придерживается и в отношении Всемирного банка. "Я считаю, что нам желательно дополнять друг друга, ведь сейчас очень много инвестиционных проектов. Коме того, мы хотим ознакомиться с хорошей практикой банка", - сказал вице-президент.

"Мы хотим быть финансовым институтом XXI века, а не копией традиционного института", - отметил он.

Новый банк развития БРИКС - международная финансовая организация, созданная странами - участницами БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР) для наращивания взаимных инвестиций и финансирования проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. В этом году банк одобрил финансирование первых пяти инвестпроектов на $911 млн.

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