Нецелевые раходы СУ-155 составили 10 млрд рублей

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нарушения, обнаруженные в ходе проверки финансовой деятельности группы компаний СУ-155, связаны с нецелевым расходованием средств, объем которых доходит до 10 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент банка "Российский капитал" Марат Оганесян.
"До 10 млрд рублей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что "Российский капитал" обнаружил многочисленные нарушения финансовой дисциплины и законодательства со стороны менеджмента группы компаний СУ-155.
По словам Оганесяна, результаты проверки будут отправлены в прокуратуру и доведены до сведения правительственной комиссии.
В пресс-службе "Российского капитала" пояснили, что в периметр проверки вошли 136 юридических лиц, аффилированных с группой СУ-155. О завершении консолидации активов группы госбанк сообщил в середине июня 2016 года.
С декабря 2015 года в достройку объектов СУ-155 "Российский капитал" вложил 7,7 млрд. руб. В настоящее время достроены и сданы в эксплуатацию 23 дома, квартиры в которых получат 5 564 семьи.
До конца года планируется завершить строительство 58 жилых домов из 130, находящихся в зоне ответственности "Российского капитала".