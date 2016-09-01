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Индексы ММВБ и РТС закрылись разнонаправленно на фоне дешевеющей нефти

Экономика и бизнес
1 сентября, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Индекс ММВБ по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,27% - до 1976,91 пункта, РТС - снизился на 0,55% - до 944,96 пункта
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленно. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сессии на Московской бирже поднялся на 0,27% - до 1976,91 пункта, РТС - снизился на 0,55% - до 944,96 пункта.

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Цена нефти марки Brent на ICE упала ниже $46 за баррель впервые с 12 августа 2016 г.

Влияние на котировки акций оказали снижающиеся цены на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,64% - до 45,65 доллара за баррель, вернувшись к уровням 12 августа 2016 г.

В результате курс доллара на Московской бирже вырос на 0,94% - до 65,93 руб., курс евро - на 1,38% - до 73,82 руб.

"ММВБ, несмотря на негативную динамику нефти, чувствует себя относительно уверенно. Некоторую поддержку бенчмарк получил на фоне позитивной статистики по индексу деловой активности в промышленном секторе России, который вырос в августе до 50,8", - прокомментировала аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Смешанная статистика из США, которая ставит под сомнение ожидания повышения ставки ФРС уже в сентябре, также добавила позитива инвесторам, полагает эксперт.

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