Минэнерго РФ до конца сентября проработает со своей стороны вопрос о продаже "Башнефти"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ до конца сентября проработает со своей стороны вопрос о продаже госпакета акций "Башнефти", сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"К концу сентября", - сказал он, отвечая на вопрос о дополнительной проработке деталей приватизации "Башнефти".