Сечин: вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно, заявил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
"Мы сейчас находимся на Дальнем Востоке. Вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.