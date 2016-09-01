Сечин: вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно, заявил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы сейчас находимся на Дальнем Востоке. Вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.