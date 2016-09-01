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Сечин: вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно

Экономика и бизнес
1 сентября, 7:34 UTC+3
"Мы сейчас находимся на Дальнем Востоке. Вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно", - заявил глава "Роснефти"
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно, заявил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы сейчас находимся на Дальнем Востоке. Вопросы, связанные с приватизацией "Башнефти", будут решены своевременно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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