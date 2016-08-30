Путин пока не принимал никаких решений по приватизации "Башнефти"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вопрос о приватизации "Башнефти" находится в компетенции правительства. В Кремле по этой теме никаких новостей нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо решений президентом на этот счет не принималось", - заявил он журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что вопросы приватизации - "это прерогатива правительства".