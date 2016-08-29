Акции "Башнефти" росли на 5% на новостях о возможности продажи 50,08% ее акций за $5 млрд

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Акции "Башнефти" на торгах Московской биржи росли на 5% на новостях о возможности продажи 50,08% акций компании за $5 млрд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 15:53 мск акции российской компании росли на 5,1% и составляли 3,178 тыс. руб.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что глава "Роснефти" Игорь Сечин предлагает правительству РФ продать контрольный пакет "Башнефти" в 50,08% акций за $5 млрд. По данным агентства, в результате сделки по приватизации "Башнефти" и последующей продажи 19,5% акций "Роснефти" бюджет мог бы получить $16 млрд для сокращения прогнозируемого в 2016 г. дефицита бюджета.