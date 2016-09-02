Голодец: в зоне паводка на Дальнем Востоке оказались 8,5 тыс. человек

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Около 8,5 тысяч человек оказались в зоне паводка на Дальнем Востоке, который охватил 11 районов. Об этом сообщила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"Сегодня многие министры должны были прервать свою работу и свое участие в экономическом форуме (ВЭФ-2016), в частности, министр труда и социальной защиты экстренно вылетел в районы паводка также, как и министр по чрезвычайным ситуациям. В зоне паводка находится 8,5 тысяч человек, и он охватил 11 районов региона", - сказала Голодец.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь.