В 30 тыс. домов в пострадавших от паводка районах Приморья восстановлено энергоснабжение

Путин осмотрел выставку, посвященную территориям опережающего развитияЭкономика и бизнес 2 сентября, 7:17
Путин: инвесторы должны больше знать об огромном потенциале российского Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 2 сентября, 7:10
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянииМеждународная панорама 2 сентября, 6:42
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5 кмПроисшествия 2 сентября, 6:37
Первые осенние выходные в Москве будут умеренно теплымиМосква 2 сентября, 6:28
В 30 тыс. домов в пострадавших от паводка районах Приморья восстановлено энергоснабжениеПроисшествия 2 сентября, 5:57
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с ЯпониейПолитика 2 сентября, 5:26
ВЭБ получит от китайских банков 3-летний синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юанейЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:22
Минпромторг РФ представит новую стратегию развития автопрома до конца годаЭкономика и бизнес 2 сентября, 5:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Энергоснабжение восстановлено в 30 тыс. домов в Приморском крае, пострадавшем от паводка в результате тайфуна "Лайонрок". Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
"Восстановлена ЛЭП в Дальнегорске, вылетел вертолет для оценки состояния линий электропередачи в Кавалерово. Как только сойдет туман, вертолет со специалистами отправится в Ольгинский район для восстановления там электроснабжения", - говорится в сообщении.
Губернатор края Владимир Миклушевский поручил сосредоточить все силы именно на восстановлении энергоснабжения и дорог. Работы ведутся в Ольгинском районе, где отключено энергоснабжение всех населенных пунктов. В этом муниципалитете за четыре дня выпало свыше 175 мм осадков. Для ликвидации последствий тайфуна на месте работают 80 специалистов и 30 единиц техники.
Миклушевский распорядился выделить средства из резервного фонда администрации Приморского края для оказания финансовой помощи всем приморцам, которые остались без жилья, а также тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь.