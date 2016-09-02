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В 30 тыс. домов в пострадавших от паводка районах Приморья восстановлено энергоснабжение

Происшествия
2 сентября, 5:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа
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©  Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Энергоснабжение восстановлено в 30 тыс. домов в Приморском крае, пострадавшем от паводка в результате тайфуна "Лайонрок". Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Восстановлена ЛЭП в Дальнегорске, вылетел вертолет для оценки состояния линий электропередачи в Кавалерово. Как только сойдет туман, вертолет со специалистами отправится в Ольгинский район для восстановления там электроснабжения", - говорится в сообщении.

Губернатор края Владимир Миклушевский поручил сосредоточить все силы именно на восстановлении энергоснабжения и дорог. Работы ведутся в Ольгинском районе, где отключено энергоснабжение всех населенных пунктов. В этом муниципалитете за четыре дня выпало свыше 175 мм осадков. Для ликвидации последствий тайфуна на месте работают 80 специалистов и 30 единиц техники.

Миклушевский распорядился выделить средства из резервного фонда администрации Приморского края для оказания финансовой помощи всем приморцам, которые остались без жилья, а также тем, чьи дома и подворья оказались подтоплены.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-31 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. В регион направлены дополнительные силы и средства МЧС России, военнослужащие из частей, расположенных вблизи подтопленных территорий, также оказывают необходимую помощь.

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