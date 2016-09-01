Шойгу поручил направить на помощь 3,5 тыс. военных в связи с тайфуном в Приморье

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Группировка из 3,5 тысяч военных создана в Приморском крае для помощи пострадавшим от тайфуна. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Приморском крае создана группировка сил для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения вызванного прохождением тайфуна. Для оказания помощи выделено 3,5 тысяч военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и шесть вертолетов Минобороны России", - говорится в сообщении.
Как отметили в военном ведомстве, оперативные группы Национального центра управления обороной РФ вместе с местными властями и МЧС ведут постоянный мониторинг паводковой ситуации в регионе и координируют действия спасателей на местах.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Подтоплено свыше 1,2 тыс. домов, в которых проживают более 3,5 тыс. человек, и 350 придомовых территорий, в пунктах временного размещения находятся сотни людей.
В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. Транспортное сообщение прервано с 17 населенными пунктами.