Жителей двух сел в Приморье экстренно эвакуируют из-за прорыва дамбы

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Жителей сел Соколовка и Кокшаровка Чугуевского района Приморского края срочно эвакуируют в места временного пребывания после прорыва дамбы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации края.
"По последней информации департамента гражданской защиты населения, подтопление было спрогнозировано заранее, спасательные службы со вчерашнего дня были наготове. С самого утра и по настоящий момент аварийно-спасательные бригады работают на местах. Людей из подтопленных домов перевозят во временные пункты размещения (ПВР), где оборудованы спальные места и обеспечено горячее питание. Ситуация находится под полным контролем", - говорится в сообщении.
По словам главы Чугуевского района Анатолия Баскакова, на пострадавших территориях работают десятки спасателей, пожарных бригад и военнослужащих. Людей эвакуируют на технике высокой проходимости, автобусах и плавредствах.
Сложная обстановка также сохраняется в селах Ново-Михайловка, Березовка, Ленино, Бреевка, Ясное, Тополиное, Архиповка, Медвежий Кут и Извилинка, где уровень воды продолжает подниматься. Продолжается эвакуация людей из сел Шумный и Антоновка, которые полностью затоплены из-за подъема уровня воды в реке Павловка и прорыва дамбы. "Двое суток краевая спасательная служба борется со стихией, спасая сотни пострадавших от тайфуна. В подтопленных населенных пунктах остается 60 человек, операция по их доставке в ПВР продолжается", - добавили в пресс-службе.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Подтоплено свыше 1,2 тыс. домов, в которых проживают более 3,5 тыс. человек, и 350 придомовых территорий, в пунктах временного размещения находятся сотни людей. В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации. Транспортное сообщение прервано с 17 населенными пунктами.