Около пяти тонн гуманитарного груза доставят спасатели в подтопленные районы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Около пяти тонн гуманитарного груза доставит в четверг вечером самолет Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра из Хабаровска и Благовещенска в Приморский край. Об этом сообщил пресс-центр управления МЧС России по Приморскому краю.

"Во Владивосток вечером 1 сентября прибудет самолет Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра, который доставит для подтопленных районов около 5 тонн гуманитарного груза из Хабаровска и Благовещенска", - говорится в сообщении.

Продукты питания в четверг уже начали доставлять вертолетами МЧС России в населенные пункты, которые отрезаны от транспортного сообщения. В селах, наиболее сильно пострадавших от паводка, продолжается эвакуация жителей в пункты временного размещения (ПВР). Пять ПВР развернуты в районных центрах: селе Высокогорске и поселке Кавалерово Кавалеровского района, в селе Чугуевка Чугуевского района, поселке Терней Тернейского района и городе Дальнегорск. В том числе туда доставляют людей, которые были эвакуированы вертолетами.

"Экипажем вертолета Ми-8 МЧС России при проведении облета территории Тернейского района были эвакуированы три человека в селе Единка, а также 21 человек перевезен из села Светлая в поселок Терней. Продолжаются мероприятия по доставке людей из подтопленных районов в селах Уборка и Шумное Чугуевского района в поселок Чугуевка", - сообщает ведомство.

Всего за прошедшие сутки из подтопленных территорий было эвакуировано более 300 человек, из них 284 размещено в ПВР. Продолжается переброска сил и средств МЧС России из других регионов: в четверг вечером на самолете Ил-76 МЧС России в Приморский край прибудут дополнительно 85 спасателей аэромобильной группировки управления МЧС России по Амурской области, они доставят с собой высокопроходимый автомобиль "Камаз" и полевую кухню. К вылету готовятся специалисты управления МЧС России по Камчатскому краю, Сахалинской области. На данный момент в спасательных работах на территории Приморья уже задействовано более 2 тыс. спасателей и около 200 единиц техники.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В 13 муниципалитетах Приморья накануне был введен режим чрезвычайной ситуации.