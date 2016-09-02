Экс-глава МЭА: санкции США не нанесут ущерба экономическим отношениям Японии и РФ

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Американские ограничительные меры в отношении США не нанесут серьезного ущерба российско-японским экономическим отношениям, поскольку у обеих стран есть много сфер для развития связей, которые не затрагиваются санкциями. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава влиятельного японского фонда Sasakawa Peace Foundation, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака.
В числе сфер, которые санкции не затрагивают, он назвал традиционный энергетический сектор, трубопроводы, строительство электросетей.
В качестве подтверждения своих слов он упомянул, что японские компании приняли решение инвестировать в "Русгидро". "Многие японские компании обсуждают здесь на форуме бизнес, а это значит, что у российско-японских отношений есть хороший шанс для улучшения", - считает эксперт.
В этой связи он высказал мнение, что японское правительство крайне заинтересовано в развитии экономических отношений с Россией. "Министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко был назначен министром по экономическим взаимоотношениями с Россией. Я думаю, что это очень сильный позитивный сигнал того, что японское правительство заинтересовано в развитии отношений", - сказал он.
Накануне правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции.