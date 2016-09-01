Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США утверждают, что расширяют санкции против РФ, чтобы помочь урегулированию на Украине

Международная панорама
1 сентября, 20:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
В Минфине США заявили, что действия американской стороны демонстрируют намерение сохранять в силе "санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений"
Материал из 1 страницы
Здание Министерства финансов США

Здание Министерства финансов США

© Chip Somodevilla/Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США расширяют односторонние санкции в отношении России, чтобы содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Такое утверждение содержится в сообщении, распространенном Министерством финансов США в связи с решением Вашингтона дополнить список физических и юридических лиц, на которых распространяется действие американских санкций в связи с кризисом на Украине.

Смотрите также
США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"

В ведомстве подчеркнули, что нынешнее обновление перечня призвано "противодействовать попыткам обойти санкции", которые уже были введены ранее в отношении России. Кроме того, новый шаг американской администрации, по версии Минфина США, нацелен на то, "чтобы помочь частному сектору с соблюдением санкций и содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине".

Действия американской стороны демонстрируют намерение сохранять в силе "санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений", заявили в Минфине США.

В сообщении ведомства уточняется, что обновление американского "черного списка" следует за "недавним расширением секторальных санкций Европейского союза", оно призвано также показать, что Вашингтон и Брюссель сохраняют "единство в противодействии действиям России на Украине".

Смотрите также
Все санкции Запада против России

Как полагает и. о. отдела по контролю над иностранными активами в американском Минфине Джон Смит, "Россия продолжает провоцировать нестабильность на востоке Украины, несмотря на свои обязательства в рамках минских договоренностей". "Мы продолжим применять санкции в отношении тех, кто угрожает миру и безопасности на Украине, а также ее суверенитету", - добавил Смит.

Правительство США  в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Согласно документу, список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур ПАО "Газпром".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SpaceX: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракеты
2
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
3
Директор московской школы № 57 опубликовал открытое письмо о ситуации с растлением учениц
4
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
7
Зачем Китаю украинская "мечта"
Темы дня
Реклама