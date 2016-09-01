США утверждают, что расширяют санкции против РФ, чтобы помочь урегулированию на Украине

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США расширяют односторонние санкции в отношении России, чтобы содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Такое утверждение содержится в сообщении, распространенном Министерством финансов США в связи с решением Вашингтона дополнить список физических и юридических лиц, на которых распространяется действие американских санкций в связи с кризисом на Украине.
В ведомстве подчеркнули, что нынешнее обновление перечня призвано "противодействовать попыткам обойти санкции", которые уже были введены ранее в отношении России. Кроме того, новый шаг американской администрации, по версии Минфина США, нацелен на то, "чтобы помочь частному сектору с соблюдением санкций и содействовать дипломатическому урегулированию конфликта на Украине".
Действия американской стороны демонстрируют намерение сохранять в силе "санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений", заявили в Минфине США.
В сообщении ведомства уточняется, что обновление американского "черного списка" следует за "недавним расширением секторальных санкций Европейского союза", оно призвано также показать, что Вашингтон и Брюссель сохраняют "единство в противодействии действиям России на Украине".
Как полагает и. о. отдела по контролю над иностранными активами в американском Минфине Джон Смит, "Россия продолжает провоцировать нестабильность на востоке Украины, несмотря на свои обязательства в рамках минских договоренностей". "Мы продолжим применять санкции в отношении тех, кто угрожает миру и безопасности на Украине, а также ее суверенитету", - добавил Смит.
Правительство США в очередной раз значительно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых в связи с конфликтом на Украине действуют односторонние американские экономические санкции, в том числе секторальные. Согласно документу, список дополнен 17 физическими лицами и 19 компаниями. Перечень тех, на кого распространяются секторальные санкции, расширен, в частности, за счет целого ряда дочерних структур ПАО "Газпром".