ВЭБ рассчитывает на участие инвесторов в создании лесопромышленного кластера в ДВФО

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. ВЭБ рассчитывает на поддержку правительства и участие инвесторов в создании лесопромышленного кластера на Дальнем Востоке. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.

"Мы видим, что на базе наших крупных проектов - трех на Дальнем Востоке и одном в Красноярске - мы можем создать два крупных ЦБК в будущем, конечно, при поддержке правительства, при участии инвесторов. Мы сейчас изучаем это, для нас очень важно привлечение инвестиций, привлечение стратегических инвесторов, как зарубежных, так и российских", - сказал Горьков.

Глава ВЭБ напомнил, что сегодня планируется подписать соглашение о создании лесопромышленного кластера на Дальнем Востоке. "Мы подписываем здесь сегодня соглашение о создании кластера с точки зрения лесной промышленности. ВЭБ традиционно финансировал проекты в лесной отрасли, но они были разрозненными. Сейчас мы подписываем соглашение о создании единого кластера", - сказал он.

Горьков добавил, что в реализации проекта примут участие власти Хабаровского края, ряд компаний сектора лесопромышленности, в том числе лесотрейдинговая компания совладельца Evraz Александра Абрамова.

"Мы хотим создать синергию разных проектов, используя отраслевой и региональный аспект. Три дальневосточных проекта можно собрать в один и сделать крупнейший кластер - построить крупнейший ЦБК на Дальнем Востоке. Мы считаем это реальным", - сказал Горьков.

Он не стал называть конкретных сроков реализации и общую сумму инвестиций в проект, отметив лишь, что уже осуществленные инвестиции в часть этих активов оценивается в 30 млрд рублей.