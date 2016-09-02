Строительство ГОК на крупнейшем месторождении меди Чукотки начнется в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство горно- обогатительного комбината (ГОК) на крупнейшем месторождении меди на Чукотке начнется в 2019 году, первую медь на Баимской площади планируют добыть к 2022 году. Проект предполагает строительство ГОКа в два этапа общей мощностью переработки руды 60 млн тонн в год, сообщил ТАСС финансовый директор "Амур Минералс" Александр Херсонский на презентации крупных инвестиционных проектов в области цветной и черной металлургии на Дальнем Востоке на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Месторождение Баимское относится к недрам федерального значения, в 2015 году мы получили разрешение на проведение работ. Запасы - ресурсный потенциал порядка 23 млн тонн меди и порядка 2 тыс. тонн попутного золота. Планируем начать строительство в 2019 году и завершить, то есть запустить производство, в 2022 году", - сказал Херсонский.

Он подчеркнул, что Баимская площадь - одна из крупнейших в мире медно-порфировых минерализаций, в ее разработку компания намерена вложить более $2 млрд. Запуск одной очереди Баимского месторождения позволит Чукотке увеличить внутренний валовой продукт на 60%", - добавил Херсонский.

Баимская площадь

Баимская площадь (месторождение Песчанка) - крупное комплексное коренное золото-медное месторождение в пределах Билибинского района Чукотки. Было открыто в 1972 году, поисковые работы велись с перерывами до 1985 года.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.