Замглавы МЭР: экономический потенциал Крыма не меньше, чем у Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Экономический потенциал Республики Крым не ниже, чем у Дальнего Востока. Такое мнение высказал на презентации стенда региона в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.

"Здесь (в Крыму - прим. ТАСС) потенциал примерно такой же, как и на Дальнем Востоке", - сказал он.

"Несмотря на все те препятствия и ограничения, про которые уже было сказано, Крым растет и развивается, и это не только регион виноделия, это не только курортный регион, это будущие и инноваций в том числе, - отметил он. - Мы знаем, что ряд крымских предприятий и вузов у нас участвует в национально-технологической инициативе. Это будущее российских инноваций, российского виноделия, российской экономики, российского туризма и много чего еще".

Максимум о Крыме

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал ТАСС в кулуарах ВЭФ, что делегация региона приехала на форум, чтобы оставить максимум информации о себе. Крым впервые участвует в форуме.

"Сейчас мы, в том числе, получили ряд рекламных материалов на стендах компаний и сюда подходят люди, которые могут оставить свои данные. По крайней мере, вчера (в четверг - прим. ТАСС) около 20 человек информацию забрали и оставили обратную связь. Форум - это не значит, что мы тут однозначно подпишем какие-то соглашения, оставим максимум информации о себе", - сказал глава Крыма.

По словам Аксенова, ВЭФ представляет большой интерес для Крыма, поскольку в нем участвуют представители азиатских стран. "Очень интересный рынок, здесь азиатские страны, Дальний Восток, здесь много потенциальных инвесторов, которые интересуются Республикой Крым", - сказал он.

Аксенов сообщил, что Крым привез на форум продукцию своих виноделов. Кроме того, регион готов к обмену туристами с Приморского края и других регионов Дальнего Востока.

"У нас, на мой взгляд, действительно достаточно много предложений образовалось. Вчера здесь паломничество было на стенде. Я уверен, что еще до завтрашнего дня состоится обмен информации и с бизнесменами, и с нашими друзьями- партнерами - с другими субъектами Российской Федерации. Так что такие процессы и проекты надо развивать", - сказал глава региона.

Крымская СЭЗ доказывает эффективность

"У нас сегодня очень эффективно работает СЭЗ. В рамках СЭЗ сегодня зарегистрировалось уже 600 участников. Объем вложенных инвестиций 79 млрд рублей. Будет создано 28 тыс. рабочих мест", - сообщил на презентации стенда региона министр экономического развития Крыма Валентин Демидов.

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Ранее были сведения о том, что 562 компании стали резидентами крымской СЭЗ.

Получение статуса участника СЭЗ дает нулевую ставку по налогам на имущество и на землю, освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на 10 лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов. При этом, одним из условий прохождения инвестиционного проекта в рамках СЭЗ является обязательная регистрация компании на территории полуострова.

Демидов также отметил, что "Крым - единственный регион в России, имеющий определенный порядок, по которому можно получить в аренду без конкурса землю и имущество Республики Крым, вложив инвестиции". "Этот порядок максимально простой, он составляет 30-дневный срок с момента подачи заявки до получения инвестиционного соглашения", - отметил министр. - Мы уверены, что с решением проблем по снятию тех ограничений, которые сегодня существуют, Крым будет в несколько раз привлекательнее".

О форуме

Второй Восточный экономический форум (ВЭФ) сегодня открылся во Владивостоке, он покажет гостям и инвесторам эффективность новых экономических механизмов государственной политики на Дальнем Востоке. Форум, который проходит под девизом "Открывая Дальний Восток", посвящен интеграции территории в систему экономических связей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). ВЭФ в этом году соберет почти в 1,5 раза больше гостей, чем в 2015 году, - заявлено порядка 2,5 тыс. участников.

ВЭФ посетят лидеры трех стран: президенты РФ Владимир Путин и Южной Кореи Пак Кын Хе, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, топ-менеджеры 57 иностранных компаний из 28 стран мира, первые лица более чем 200 российских компаний.

В программу форума вошли более полусотни мероприятий, включая пять бизнес-диалогов между странами: Россия - КНР, Россия - Республика Корея, Российско-японский бизнес-форум, Россия - АСЕАН, Россия - Германия.

Форум проходит на острове Русский в зданиях Дальневосточного федерального университета (ДФУ). Начало учебного года из-за форума перенесено на 12 сентября, студенты, прошедшие специальную подготовку, сейчас в качестве волонтеров помогают гостям и участникам ВЭФ.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством ВЭФ.