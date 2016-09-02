"Газпром" и "РусГазДобыча" совместно реализуют проекты разработки месторождений в ЯНАО

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор "РусГазДобычи" Артем Оболенский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) подписали соглашение об условиях реализации совместного проекта по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщается в пресс-релизе "Газпрома".
"В частности, соглашение содержит порядок учреждения и функционирования проектной компании. Согласованы целевые параметры доходности будущего проекта, маркетинговая концепция, включая принципы реализации добытого природного газа. Определен перечень мероприятий подготовительного этапа, которые необходимо выполнить для принятия окончательного инвестиционного решения", - говорится в сообщении.
Стороны договорились, что "Газпром добыча Ямбург" как владелец лицензий на разработку месторождений и "РусГазДобыча" учредят на паритетной основе проектную компанию "РусГазАльянс". На подготовительном этапе компания разработает обоснование инвестиций проекта, проведет проектно-изыскательские работы и подготовит проектную документацию по обустройству месторождений и созданию транспортной инфраструктуры для входа в газотранспортную систему "Газпрома".
Кроме того, "РусГазАльянсу" предстоит определить потенциальных подрядчиков и согласовать условия покупки природного газа с будущими покупателями.
По итогам этой работы планируется определить конфигурацию проекта, объем инвестиций и структуру финансирования. При соответствии проекта параметрам, заданным в соглашении, будет принято окончательное инвестиционное решение о его реализации.
"РусГазДобыча" была создана с целью повышения эффективности производственной цепочки активов ЗАО "Национальная химическая группа", получения доступа к сырью (природному газу), а также инвестирования в сырьевые и перерабатывающие производственные мощности.