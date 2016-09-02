Японская компания вложит средства в угольные проекты и модернизацию порта на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Японская корпорация "Содзицу Корпорейшн" инвестирует средства в угольные проекты и модернизацию порта Шахтерск на Сахалине. Соглашение об этом сегодня на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали председатель совета директоров "Восточной горнорудной компании" Олег Мисевра и старший управляющий директор японской корпорации "Содзицу Корпорейшн" Мацумура Хироси, сообщила пресс-служба губернатора Сахалинской области.

"Наши партнеры намерены вложить средства в специальный перегружатель, которой будет обслуживать крупные суда типа "Панамакс", не имеющие собственных кранов. Это значительно сократит время их погрузки и вследствие этого дополнительно расширит экспортные возможности для сахалинского угля на японском и корейском рынках", - привели в пресс-службе слова Мисевры.

Партнеры совместно проинвестируют проекты по увеличению добычи угля на территории Углегорского района, а также по его отгрузке на экспорт через порт Шахтерск. Здесь планируется построить выносной причал длиной 1,2 тыс. метров. Он позволит уйти от нынешней рейдовой погрузки судов, уголь на них будет доставлять протяженный транспортер. При этом морские ворота перейдут на круглогодичный режим работы.

По данным пресс-службы, в результате прихода на Сахалин японского инвестора удастся нарастить объемы угледобычи до 10 млн тонн в год.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.