Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Японская компания вложит средства в угольные проекты и модернизацию порта на Сахалине

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
По данным пресс-службы губернатора Сахалинской области, в результате прихода на Сахалин японского инвестора удастся нарастить объемы угледобычи до 10 млн тонн в год
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Японская корпорация "Содзицу Корпорейшн" инвестирует средства в угольные проекты и модернизацию порта Шахтерск на Сахалине. Соглашение об этом сегодня на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали председатель совета директоров "Восточной горнорудной компании" Олег Мисевра и старший управляющий директор японской корпорации "Содзицу Корпорейшн" Мацумура Хироси, сообщила пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Читайте также новости по теме:
ВЭФ-2016
Путин поручил Минфину и ЦБ продумать специальный режим работы банков на Дальнем Востоке
Путин считает возможным обсудить поставки газа Японии с "Ямал СПГ"
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем Востоке

"Наши партнеры намерены вложить средства в специальный перегружатель, которой будет обслуживать крупные суда типа "Панамакс", не имеющие собственных кранов. Это значительно сократит время их погрузки и вследствие этого дополнительно расширит экспортные возможности для сахалинского угля на японском и корейском рынках", - привели в пресс-службе слова Мисевры.

Партнеры совместно проинвестируют проекты по увеличению добычи угля на территории Углегорского района, а также по его отгрузке на экспорт через порт Шахтерск. Здесь планируется построить выносной причал длиной 1,2 тыс. метров. Он позволит уйти от нынешней рейдовой погрузки судов, уголь на них будет доставлять протяженный транспортер. При этом морские ворота перейдут на круглогодичный режим работы.

По данным пресс-службы, в результате прихода на Сахалин японского инвестора удастся нарастить объемы угледобычи до 10 млн тонн в год.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

Смотрите также
Восточный экономический форум. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
2
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
3
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
6
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
7
Лавров отметил двойные стандарты Запада в подходах к переворотам на Украине и в Турции
Темы дня
Реклама