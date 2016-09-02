Около 700 тыс. тонн руды переработают на фабрике ГОКа "Тарын" в Якутии в 2017 году

ЯКУТСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Золотоизвлекательная фабрика ГОКа "Тарын" в Оймяконском районе Якутии выйдет на полную мощность в 2017 году. Объем переработанной руды на фабрике составит 700 тыс. тонн в год, сообщил в четверг ТАСС заместитель постоянного представителя Якутии при президенте России Тарас Попов в рамках презентации крупных инвестиционных проектов в области черной и цветной металлургии на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В этом году будет завершено строительство золотоизвлекательной фабрики и будет добыто руды в объеме 100 тыс. т. Общая проектная мощность фабрики составляет 700 тыс. т переработанной руды в год. Выход на проектную мощность планируется в 2017 году", - сказал Попов.

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Высочайший", которая владеет лицензией на Тарынское месторождение, получила из федерального бюджета 980 млн рублей, которые будут направлены на строительство автодороги от федеральной трассы "Колыма" протяженностью 103,5 км и высоковольтных линий протяженностью 10 км. При этом объем частных инвестиций составляет 8,8 млрд рублей. Инвестор - ЗАО "Тарынская золоторудная компания", собственником которого является ОАО "Высочайший".

На данный момент на месторождении начато строительство основных объектов инфраструктуры. Проходит согласование проектной документации строительства первой очереди Тарынского ГОК. Также ведется структурирование второго этапа проекта, которое будет завершено к 2020 году - увеличение энергетической и транспортной инфраструктуры. Планируется строительство ВЛ-110 кВ, что попутно позволит произвести электрификацию двух сел в Оймяконском районе.

Компания "Высочайший" имеет два крупных производственных узла: в Иркутской области и Якутии. В 2015 году добыча золота составила 5,6 тонн с увеличением на 2,7%, план на 2016 год также составляет 5,6 тонн. К 2018 году компания планирует увеличить производство золота до 9 тонн в год.