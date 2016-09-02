ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать поправки законодательства о свободных портах для облегчения режима выдачи земли на таких территориях. Об этом он заявил на встрече с перспективными инвесторами в рамках Восточного экономического форума в ответ на просьбу одного из инвесторов расширить полномочия Корпорации по развитию Дальнего Востока в части предоставления земель на территории свободного порта.

"Можно продумать, но здесь придется вносить изменение в действующее законодательство, потому что землю в соответствии с действующим законодательством, должен оформлять муниципалитет. Если это является какой-то проблемой, то это надо проработать", - сказал Путин.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев пояснил, что в связи с особенностью режима свободного порта и невозможностью установить четкие границы этой специальной территории, земли на ней выдаются именно муниципалитетом, а не Корпорацией развития Дальнего Востока (в упрощенном режиме).

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушко, в свою очередь, отметил, что решить озвученную инвестором проблему можно через внесение поправок в законодательство о свободных портах.

"Нужно, чтоб это было общее решение - понятное и прозрачное, чтобы это каждый раз не упиралось в беготню по административным кабинетам. Над этим (внесением поправок в закон) нужно подумать, чтобы территория развивалась, а не развивались левые доходы чиновников, уполномоченных принимать решения. Давайте продумаем", - заключил глава государства.

Восточный экономический форум. Досье