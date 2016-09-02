Поддержка экспортеров в Хабаровском крае будет осуществляться в режиме одного окна

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства будет создан в Хабаровском крае, он будет работать в режиме одного окна. Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) правительство края и Российский экспортный центр (РЭЦ).

"Сегодня руководство страны взяло курс на развитие экспорта, работа наших компаний на внешних рынках - это один из драйверов всей экономики. В Хабаровском крае тоже очень активно двигаются в этом направлении. У нас есть позитивный опыт работы с такими компаниями, как "Дальэнергомаш", "Биотекс-Агро" и другими. Динамика у края положительная, рост несырьевого экспорта выше, чем в среднем по стране. Мы продолжим помогать экспортерам из этого региона, обучать их и консультировать", - сказал гендиректор РЭЦ Петр Фрадков после церемонии подписания.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт считает, что РЭЦ поможет бизнесу края найти новые рынки сбыта за рубежом и закрепиться на них. "Сегодня любая производственная компания, в том числе и малая, должна задуматься над выходом на внешний рынок. Во-первых, сейчас для этого есть благоприятные экономические условия и господдержка. А во-вторых, это стимул к развитию, повышению качества продукции и обучению лучшим мировым практикам", - сказал глава региона.

Стороны договорились о создании единого механизма поддержки экспорта продукции, произведенной в Хабаровском крае, на принципах одного окна. Для этого в регионе будет создан Центр координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Сюда смогут обращаться бизнесмены, которые намерены заниматься внешнеэкономической деятельностью. Центр будет консультировать предпринимателей, популяризировать работу на внешних рынках.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Около 2,4 тыс. его участников, среди которых представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.