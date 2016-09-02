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Выплаты вкладчикам московского "РУБанка" составят около 1,28 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Выплаты будут производиться через Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и РНКБ Банк
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выплаты страховых возмещений вкладчикам московского "РУБанка", у которого была отозвана лицензия, составят около 1,28 млрд рублей. За выплатами могут обратиться около 5,2 тыс. вкладчиков, в том числе 152 вкладчика, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 9,57 млн руб., говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

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"Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются в течение года с 5 сентября 2016 г. по 5 сентября 2017 г. через Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и РНКБ Банк", - отмечается в сообщении.

Страховое возмещение будет выплачиваться в пяти субъектах РФ, в том числе в Москве за выплатой страхового возмещения на сумму около 345,7 млн руб. могут обратиться порядка 820 вкладчиков, в Ростовской области на сумму около 635,8 млн руб. - порядка 2,3 тыс. вкладчиков, в Республике Крым и Севастополе на сумму около 64,4 млн руб. - порядка 1,1 тыс. вкладчиков, в Краснодарском крае на сумму около 187,9 млн руб. - порядка 710 вкладчиков.

Вкладчики "РУБанка" могут получить возмещение по открытым не для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке - участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.

Выплата возмещения по открытым для предпринимательской деятельности счетам (вкладам) производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке - участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности.

Банк России отозвал лицензию у московского "РУБанка" 22 августа за неудовлетворительное качество активов. Согласно данным отчетности, по величине активов "РУБанк" на 1 августа 2016 г. занимал 462-е место в банковской системе РФ.

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