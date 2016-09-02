Комсомольский авиазавод планирует отказаться от аутсорсинга в КНР в пользу ГК "Энергия"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиазавод (КнААЗ, филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) планирует отказаться от заказов на изготовление авиадеталей методом механообработки, размещаемых в Китайской народной республике, в пользу компании "Энергия", которая построит цех по их производству - "Эпсилон-2" в ТОР "Комсомольск". Об этом сообщил на сессии Восточного экономического форума, посвященной развитию Комсомольска-на-Амуре, генеральный директор КнААЗа Александр Пекарш.

"Договор с "Энергией" уже на стадии подписания, мы определили пилотный проект по 377 позициям. Необходимы объем - порядка 100 тысяч человеко-часов - это объемы, которые сейчас производится на КнААЗе и в Оренбурге, на заводе "Стрела", - сказал Пекарш. Он добавил, что компании "Энергия" предложены и объемы, которые сейчас производятся в КНР, в Шеньяне.

"Мы вынуждены уходить из Китая из-за курсовой разницы между рублем и юанем. Это надежный партнер, но работать с ним стало невыгодно для нас", - отметил гендиректор КнААЗа, подчеркнув, что необходимо подписать соглашение с "Энергией" и наращивать объемы выпуска деталей в ТОР "Комсомольск".

КнААЗ в 2015 году отдал на аутсорсинг почти 1,3 млн человеко-часов, в 2016 году - 650 тысяч. Между Шеньянской самолетостроительной корпорацией и КнААЗом заключены договоры на изготовление деталей из алюминиевых и титановых сплавов для самолета "Сухой Суперджет 100" (собирается в Комсомольске-на-Амуре). На 2015-2016 годы в Шеньяне размещался заказ на производство 110 позиций деталей для 60 самолето-комплектов (более чем 780 тыс. человеко-часов). На авиазаводе также выпускают истребители Су-35С, Су-35, Су-30М2, Су-27СМ и машину пятого поколения Т-50 (ПАК ФА).

Завод по производству деталей для авиастроения из титановых, алюминиевых и стальных сплавов методом механообработки предполагается построить на площадке "Парус" в ТОР "Комсомольск". Резидент - ООО "Эпсилон-2" (ГК "Энергия"), проект потребует 7,7 млрд рублей инвестиций, из которых 2,6 млрд рублей - собственные средства компании. С Фондом развития Дальнего Востока ранее велись переговоры о привлечении 1,5 млрд рублей на условиях вхождения в капитал предприятия.

Группа компаний "Энергия" - промышленный холдинг, специализирующийся на машиностроении, металлургии и научно- исследовательских разработках. Развивает ряд импортозамещающих производств для авиационной и автомобильной промышленности в рамках программ развития моногородов и создания ТОР на Дальнем Востоке. Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.