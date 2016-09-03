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Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере малого и среднего бизнеса

Экономика и бизнес
3 сентября, 2:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выразил надежду, что сотрудничество России и Японии будет развиваться в "атмосфере искренности и доверия"
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во второй день Восточного экономического форума провел двухстороннюю встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, также назначенным недавно на вновь созданный пост министра, ответственного за развитие экономических отношений с РФ.

В рамках встречи стороны подписали меморандум о создании платформы по сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства.

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"Прежде всего, хотелось вас поздравить. После встречи в Токио у вас два важных назначения - сначала вас назначили министром экономики Японии. А затем министром по развитию экономических отношений с Россией. Я знаю вас как глубокого специалиста, профессионала, что послужит, конечно же, развитию наших отношений", - отметил Улюкаев.

Он выразил надежду, что сотрудничество России и Японии будет развиваться в "атмосфере искренности и доверия".

1 сентября, за день до визита во Владивосток, премьер Японии Синдзо Абэ утвердил создание в правительстве нового министерского поста "по экономическим взаимоотношениям с Россией" и назначил на него Хиросигэ Сэко. В японском правительстве он принимает активное участие в работе, связанной с развитием сотрудничества с Россией.

Хиросигэ Сэко считает своей задачей наполнение конкретикой сотрудничества с Россией, основное направление которого задали лидеры двух стран.

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"С тех пор, как мы приехали во Владивосток, прошло всего полдня, однако мы чувствуем, что работали с вами больше года", - сказал он. "Наши лидеры стран дали основное направление экономическому сотрудничеству между нашими странами, и теперь наша с вами задача - конкретизировать его и наполнить достойным содержанием", - добавил Сэко.

"Вчерашняя встреча (на высшем уровне) была столь глубокой и содержательной, мы с вами проделали огромные шаги для укрепления российско-японских экономических связей", - отметил японский министр.

Подписание меморандума - это один из шагов, направленных на реализацию плана сотрудничества из восьми пунктов, который предложила японская сторона на майской встрече в Сочи. Пресс-секретарь МИД Японии Ясухиса Кавамура сообщил ТАСС, что премьер Японии Синдзо Абэ 1 сентября, за день до визита во Владивосток, утвердил создание в правительстве нового министерского поста - по экономическим взаимоотношениям с Россией - и назначил на него Сэко. В японском правительстве он принимает активное участие в работе, связанной с развитием сотрудничества с Россией.

На одной из первых пресс-конференций на посту министра в августе Сэко отметил, что одним из приоритетных направлений будет работа по плану развития сотрудничества из восьми пунктов, который был предложен японской стороной на майской встрече на высшем уровне в Сочи

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Страны
Япония Россия Восточный экономический форум 2016
Персоны
Улюкаев, Алексей Валентинович
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