Топилин: льготная ипотека может улучшить демографию на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Одной из эффективных мер развития демографической ситуации на Дальнем Востоке может стать льготная ипотека, ставку которой необходимо значительно снизить, одновременно предусмотрев механизм взаимных обязательств между государством и семьей. Такое мнение на сессии "Демографическое развитие как фактор инвестиционной привлекательности" в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Как мне представляется, важным направлением является доступность жилья и какие-то дополнительные, возможно, финансовые решения с точки зрения поддержки, но с учетом специфики Дальнего Востока, с учетом закрепляемости здесь. Это может быть ипотека, но ипотека не под 8-10%, а значительно ниже. Если такая кардинально льготная ипотека предоставляется, это очень серьезные финансовые средства, и тогда нужно предусмотреть, чтобы семья понимала, что она здесь работает, что она остается. Это, возможно, какие-то контракты специальные для закрепления на тех или иных предприятиях, должны быть взаимные обязательства", - сказал Топилин.

Говоря о взаимных обязательствах между семьей и государством, министр отметил, что семья, пользуясь, в частности, предоставленной льготной ипотекой, должна понимать ответственность и вносить свой вклад в экономику региона, закрепившись в нем и работая на его предприятиях. А государство, в свою очередь, - обеспечить ей достойную социальную инфраструктуру.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Участники обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.

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