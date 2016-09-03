Президент Южной Кореи: ракетно-ядерная программа КНДР угрожает развитию Дальнего Востока

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Потенциал российского Дальнего Востока не реализуется в полной мере из-за КНДР. Такое мнение выразила в субботу президент Республики Корея Пак Кын Хе, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).
"Дальний Восток - это сокровищница различных энергетических ресурсов: нефти, природного газа. Здесь встречаются Азия с Европой, и данный регион является отправной точкой для транспортных коридоров", - отметила она.
По словам Пак Кын Хе, "сейчас из-за разрушенного КНДР узла огромный потенциал Дальнего Востока не реализуется". "В будущем, когда этот узел соединится, Дальний Восток станет мостом для процветания и мира путем объединения Евразии с Азиатско-Тихоокеанским регионом", - сказала она.
"Надеюсь, что ВЭФ станет хорошей площадкой для всеобъемлющего диалога и концентрации мудрости с целью воплощения такой идеи в жизнь", - резюмировала президент Южной Кореи.
"Для устойчивого развития Дальнего Востока необходима стабильность в регионе. В этом контексте северокорейская проблема является самой серьезной угрозой", - отметила она.
Пак Кын Хе напомнила, что КНДР уже четыре раза проводила ядерные испытания и запустила за последние годы 19 баллистических ракет, сосредоточивая все ресурсы только на их разработке. "Если мы не сможем воспрепятствовать разработке ядерного оружия, в недалеком будущем северокорейская ядерная угроза станет реальностью", - считает она.
"Чтобы Пхеньян принял решение об отказе от ядерной программы, необходим единый решительный посыл, - подчеркнула президент. - Если Северная Корея откажется от ядерной программы и выберет путь к открытости, мы вместе с мировым сообществом готовы поддержать это".
Она также поблагодарила Россию и все международное сообщество за усилия, позволившие принять резолюцию 2270 Совета Безопасности ООН и направленные на ее выполнение.