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Путин признался, что в повестке дня G20 его больше интересует финансовая архитектура

Экономика и бизнес
3 сентября, 8:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Президент обратил внимание на необходимость снятия барьеров в торговле
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что в повестке дня предстоящего саммита "Группы двадцати" в Китае его больше интересуют темы инновационного развития и международной финансовой архитектуры. "Я бы обратил внимание на два момента, которые представляют наибольший интерес", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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Говоря об инновационном развитии, глава государства отметил, что "будущее нашей экономики в целом и этого региона (Дальнего Востока) в частности - за высокими технологиями".

Что касается мировой финансовой архитектуры, президент напомнил о недавнем решении о расширении квот для развивающихся экономик в Международном валютном фонде. "Но полагаем, что этого недостаточно, имея в виду растущий вес развивающихся экономик, - подчеркнул Путин. - Необходимы будут следующие шаги".

Он также обратил внимание на необходимость снятия барьеров в торговле. По словам главы государства, за последние годы количество таких барьеров в развитых экономиках выросло на 10%. "А нужно наоборот - снижать эти барьеры", - уверен он. "Нам нужно стремиться к расширению пространства свободы экономической и думать и о свободных экономических зонах, и о других формах сотрудничества", - подчеркнул Путин.

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