МЭР: РФ предложила 50 проектов на Дальнем Востоке для финансирования через фонд с JBIC

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия предложила 50 проектов для финансирования через созданный накануне фонд между JBIC и Фондом развития Дальнего Востока.

Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский в кулуарах Восточного экономического форума.

"Новый фонд возник вчера между банком JBIC и Фондом развития Дальнего Востока. Это явно будут проекты из перечня, который мы сейчас обсуждаем с японцами. Мы им дали перечень из 50 проектов, а они нам свою редакцию сейчас дали", - сказал Воскресенский.