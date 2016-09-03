МЭР: РФ предложила 50 проектов на Дальнем Востоке для финансирования через фонд с JBIC

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия предложила 50 проектов для финансирования через созданный накануне фонд между JBIC и Фондом развития Дальнего Востока.
Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский в кулуарах Восточного экономического форума.
"Новый фонд возник вчера между банком JBIC и Фондом развития Дальнего Востока. Это явно будут проекты из перечня, который мы сейчас обсуждаем с японцами. Мы им дали перечень из 50 проектов, а они нам свою редакцию сейчас дали", - сказал Воскресенский.