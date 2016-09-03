Улюкаев: РФ и Япония преодолели "мертвую зону" в отношениях

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко во время подписания соглашения о сотрудничестве в области малого и среднего предпринимательства © Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония преодолели застой в экономических отношениях, который наблюдался еще четыре месяца назад. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"У нас с японцами долгое время не получалось, а теперь стало получаться. Ситуация изменилась после 4-х месяцев: еще в апреле мы говорили о том, что с Японией мертвая зона, а сейчас это не так. Я считаю, что это исторический шанс для нас, и стороны это понимают, для того, чтобы восполнить эту мертвую зону и вернуться на позитивный тренд наших отношений", - сказал Улюкаев.

Он добавил, что также Россия заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Южной Кореей. "С Кореей у нас инвестиционные сотрудничество, к сожалению, почти не развивается, будем пытаться тоже столкнуть это с мертвой точки", - сказал Улюкаев.

Он добавил, что сегодня ему еще предстоит встреча с корейской делегацией, где будет обсуждаться вся совокупность российско-корейских торгово-экономических отношений.

Ранее сообщалось, что министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во второй день Восточного экономического форума провел двухстороннюю встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, также назначенным недавно на вновь созданный пост министра, ответственного за развитие экономических отношений с РФ.

В рамках встречи стороны подписали меморандум о создании платформы по сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства.

Японские госбанки смогут на 100% кредитовать крупные российские проекты

Москва и Токио договорились о продолжении пилотного проекта по возможности 100% кредитования российских крупных проектов, таких как "Арктик СПГ" и третья очередь "Сахалин 2", сказал Улюкаев.

"Они (госбанки) по японскому законодательству имеют право кредитовать только вместе с частными партнерами, у них что-то такое, что не больше 60% могут предоставить. В обычной жизни это, безусловно, правильно, мы тоже стараемся по такому пути идти, это вариант государственно-частного партнерства, но сейчас не обычная жизнь. Поэтому мы договорились с японцами о том, что будет сделано исключение, и государственные банки смогут 100-процентно кредитовать (российские проекты), - сказал Улюкаев.

Улюкаев добавил, что в первую очередь речь идет о японских банках Japan Bank for International Cooperation (JBIC) и Nexi (японская организация внешнеторгового страхования - прим. ред.).

По словам министра, пилотный проект уже реализуется, он касается строительства угольного терминала Восточного порта.

"Мы договорились о том, что был пилотный, разовый проект. А теперь будет системный, то есть они внесут изменения в свою нормативной базу, которая позволит государственным банкам 100-процентно кредитовать. У нас на очереди несколько проектов, в которых сами банки заинтересованы. Это и "Арктик СПГ", и "Сахалин - 2" третья очередь, "Омоний - 2" и несколько других крупных проектов", - сообщил глава Минэкономразвития.