Китай надеется, что саммит G20 поможет поддержать рост мировой экономики

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Китай надеется, что участники саммита G20 в Ханчжоу смогут найти средства для поддержания устойчивого роста глобальной экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на двухдневном саммите "деловой двадцатки" (B20), проходящем в Ханчжоу в преддверии встречи "Группы двадцати".
"Китай будет работать вместе со всеми сторонами, чтобы саммит G20 в Ханчжоу смог найти средства для обеспечения здорового, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики", - сказал он. "Все стороны, участвующие в саммите, должны прилагать усилия к построению инновационной и открытой глобальной экономики, чтобы найти новые источники роста и расширить пространство для развития", - отметил председатель КНР.
Си Цзиньпин также заявил, что Китай способен поддерживать темпы экономического роста на средневысоком уровне и будет продолжать реформы.
"Китай уверен в своих силах и способен поддерживать темпы экономического роста на средневысоком уровне и предоставлять миру больше возможностей для развития", - сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что "Китай стоит на новой отправной точке". По его словам, стране предстоит придать новый импульс социально-экономическому развитию.
"КНР будет непреклонно углублять всесторонние реформы, проводить в жизнь стратегию инновационного развития, стремиться к экологичному развитию, больше действовать на благо народа и сильнее открываться миру", - сказал председатель КНР.
Председатель КНР заявил, что Китай продолжит работу по интернационализации юаня и финансового сектора экономики страны.
"Надлежащим образом проводя реформу обменного курса юаня, основанную на рыночных принципах, мы продолжим прилагать усилия, чтобы сделать юань международной валютой и продолжить интернационализацию финансового сектора Китая", - сказал он.
Важный шаг в этом направлении был сделан 30 ноября прошлого года, когда Совет директоров МВФ включил юань в корзину резервных валют (специальные права заимствования, Special Drawing Rights - SDR). Это решение должно вступить в силу 1 октября текущего года.
Си Цзиньпин призвал страны G20 разработать новую концепцию всеобщей безопасности.
"Важно отвергнуть устаревшую ментальность холодной войны и разработать новую концепцию всеобщей, всесторонней, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности", - сказал он. "Мы призываем все страны ценить мир и спокойствие, которые были достигнуты с большим трудом, и играть конструктивную роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности", - подчеркнул председатель КНР.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай "придерживается мирного пути развития", и указал на то, что страна принимает участие в миротворческих операциях ООН в Мали и Южном Судане. "Китай будет продолжать выполнять свои международные обязательства, обеспечивать и защищать мир во всем мире", - заявил он.
4-5 сентября 2016 г. в китайском городе Ханчжоу (столица провинции Чжэцзян) пройдет 11-й саммит "Группы 20". Россию будет представлять президент Владимир Путин.