Путин: РФ не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР.
"Наша страна не приемлет самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна, - заявил он по итогам переговоров с президентом Республики Корея Пак Кын Хе. - Россия считает, что решение ядерной проблемы на Корейском полуострове должно осуществляться в рамках общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии".
Глава государства отметил необходимость формирования основы для взаимного доверия между государствами в регионе. "И конечно, нужно всячески избегать любых провокаций и нагнетания обстановки", - уверен Путин. По его словам, сближения стран в регионе можно добиться лишь путем объединения усилий.