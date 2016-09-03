Путин: РФ не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР.

"Наша страна не приемлет самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна, - заявил он по итогам переговоров с президентом Республики Корея Пак Кын Хе. - Россия считает, что решение ядерной проблемы на Корейском полуострове должно осуществляться в рамках общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии".

Глава государства отметил необходимость формирования основы для взаимного доверия между государствами в регионе. "И конечно, нужно всячески избегать любых провокаций и нагнетания обстановки", - уверен Путин. По его словам, сближения стран в регионе можно добиться лишь путем объединения усилий.