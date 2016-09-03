Лидеры России, Кореи и Японии заявили о желании развивать сотрудничество

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Развитие Дальнего Востока России важно не только для самой Российской Федерации, но и для всех стран региона - к такому выводу пришли участники пленарного заседания II Восточного экономического форума (ВЭФ).

Выступая на заседании, президент РФ Владимир Путин отметил, что Дальний Восток предоставляет "неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы". С ним согласились премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе, заявившие о стремлении своих стран тесно сотрудничать с Россией.

Улучшать бизнес-климат

Дальний Восток должен стать примером использования лучших практик по улучшению бизнес-климата, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент РФ. Поскольку регион предоставляет "неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы", необходимы "качественные изменения делового климата во всех регионах Дальнего Востока".

"Дальневосточные регионы должны стать примером использования лучших практик в регуляторике, в разрешительных процедурах, в контрольно-надзорной деятельности, в работе институтов поддержки бизнеса", - поставил задачу Путин. Президент напомнил, что на развитие этого региона направлен проект "дальневосточный гектар", который реализуется пока в пилотном режиме. "Как показывают результаты, интерес у людей есть", - констатировал Путин, обратив внимание, что "важно не только дать землю, но и помочь ее освоить".

Российский лидер выразил уверенность в том, что "больших и значимых проектов (на Дальнем Востоке) будет много". Он обратил внимание на необходимость скорректировать применение льгот по налогу на прибыль в этой сфере. "Согласен с тем, что нужно учитывать специфику проектов, их масштаб и сроки реализации. Полагаю, что для крупных, долгосрочных проектов льготный период должен быть продлен", - сказал Путин, добавив, что накануне обсуждал этот вопрос с Минфином. "Прошу подготовить как можно быстрее соответствующие поправки в законодательство", - поручил президент.

Глава государства остановился и на других мерах поддержки предпринимательства в регионе. "Для малого и среднего бизнеса, который работает в ТОРах (территориях опережающего развития) и в свободном порту (Владивосток), корпорация (развития малого и среднего бизнеса) предоставит повышенное гарантийное покрытие по кредитам, его размер составит 75%", - сказал Путин.

При этом он счел важным увязать доступ к ресурсам в РФ с инвестициями в инфраструктуру и переработку. "Хочешь получить преимущественное право пользования сырьем, морской аквакультурой, лесными участками, осваивать месторождения - строй перерабатывающие заводы, приноси технологии, создавай новые рабочие места и высокую добавленную стоимость", - пояснил президент.

Решить демографическую проблему

Для успешного развития дальневосточного региона России необходимо решить демографическую проблему, считает Путин. Глава государства отметил начавшуюся тенденцию по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке. "Главный, консолидированный, самый ценный показатель происходящих на Дальнем Востоке изменений - формирующаяся позитивная демографическая динамика: впервые за четверть века в Хабаровском крае, на Сахалине, в Якутии, на Чукотке начала расти численность населения", - констатировал президент.

"Да, демографические показатели еще скромны, но они демонстрируют наметившуюся тенденцию, и мы намерены ее подхватить, сделать необратимой", - заявил Путин. По его словам, "в ближайшие три года необходимо выйти на устойчивый прирост численности населения на Дальнем Востоке". Президент добавил, что третий год подряд в регионе рождаемость превышает смертность.

Путин особо выделил сокращение миграции с Дальнего Востока. "Отток еще, к сожалению, есть, но в целом по Дальневосточному федеральном округу за первое полугодие сократился в три - пять раз", - указал глава государства.

Президент обратил внимание правительства на то, что необходимо "нацелить, сфокусировать на решение этой задачи (улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке - прим. ТАСС) государственные программы, прежде всего в экономике, демографические программы, социальные программы, жилищную политику, здравоохранение и образование".

Партнерство - залог успеха

Российский лидер призвал строить интеграционные экономические объединения без политического диктата, на основе уважения интересов партнеров. "Убеждены, что эффективная кооперация может строиться только на основе равноправия всех участников, уважения и учета взаимных интересов, без какого-либо политического или экономического диктата, навязывания односторонних решений", - заявил Путин.

Мнение российского коллеги поддержала президент Республики Корея Пак Кын Хе. Она также подчеркнула, что курс в сторону изоляции не может быть правильным, необходимо повышать уровень интеграции и создавать платформу глобального экономического сотрудничества. "Сегодня замедляются темпы роста мировой экономики, наблюдается тенденция к протекционизму и изоляции, - заметила президент. - Две противоположные силы - интеграции и разъединения - пересекаются, и это вызывает беспорядок".

"Нам нельзя повышать барьеры путем разъединения и изоляции, напротив, надо повышать уровень интеграции и создать платформу глобального экономического сотрудничества", - подчеркнула она, отметив, что Дальний Восток имеет благоприятную промышленную структуру, которая может способствовать этим процессам. "Он может стать перспективной территорией, где можно реализовать идеи роста", - уверена Пак Кын Хе. При этом президент Южной Кореи добавила, что, "несмотря на достигнутый прогресс, на Дальнем Востоке есть над чем работать для максимизации потенциала и обеспечения устойчивого роста".

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что отношения, сложившиеся между Россией и Японией, не являются конкурентными, а дополняют друг друга. В качестве основы будущего развития сотрудничества между Японией и Россией Абэ выделил план из восьми пунктов, который он предложил на встрече с президентом РФ в Сочи 6 мая.

"Один из этих пунктов - градостроительство с целью создания городской среды, обеспечивающей удобную жизнь. Не кажется ли вам, что Владивосток - это идеальная модель для реализации этой концепции усилиями наших стран", - отметил Абэ. Он предложил Путину "проводить ежегодные встречи во Владивостоке и проверять, как реализуются восемь пунктов плана нашего сотрудничества".

Также, по мнению японского премьера, очень перспективным выглядит сотрудничество Москвы и Токио в области малого и среднего бизнеса. "Давайте вместе диверсифицировать российскую промышленность и поднимать ее производительность. Давайте сделаем Дальний Восток экспортной базой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил премьер.

Никто не должен проиграть

Несмотря на то, что ВЭФ - экономический форум, участники пленарного заседания не смогли обойтись без упоминания политических проблем. В своем выступлении Синдзо Абэ призвал Владимира Путина поставить точку в территориальном споре.

"Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал, - подчеркнул Абэ. - Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет".

Отвечая на вопросы ведущего пленарного заседания, президент РФ согласился с тем, что проблема требует решения. "Синдзо (премьер-министр Японии Синдзо Абэ), с которым у нас очень добрые и доверительные отношения сложились, сказал, что у нас свое видение, у японской стороны свое видение, и каждый из нас смотрит через призму своих национальных интересов на эту проблему", - отметил Путин. "Но все мы едины в одном - проблему нужно решить", - сказал российский лидер.

На вопрос модератора форума, какими Путин видит отношения РФ и Японии через пять лет, если взглянуть на них через магический кристалл, президент РФ указал, что "магические кристаллы - это наши национальные интересы". "Нам прошлое не должно мешать идти вперед, - подчеркнул президент. - Конечно, мы должны думать и думаем над тем, как нам избавиться от проблем, которые не дают идти так быстро, как бы нам хотелось. Надеюсь, что мы эти проблемы решим".

"В истории немного примеров такого подхода и такого решения, но я очень надеюсь на то, что мы сможем дать такой пример. Мы этого хотим, мы знаем, что японская сторона этого хочет, министры иностранных дел активно работают над этим, мы их будем с политического уровня поддерживать", - сказал президент. "И, конечно, как Синдзо сказал, мы готовы к каким-то решительным шагам, но все решительные шаги тоже должны быть хорошо подготовлены", - добавил он. По мнению президента, сегодня нельзя упускать имеющиеся возможности для развития российско-японских связей.

Российский лидер напомнил, что территориальная проблема между двумя странами имеет долгую историю, причем в 1956 году уже был подписан и даже ратифицирован договор, который этот вопрос "полностью закрывал". Однако затем, продолжил Путин, "наши японские партнеры приняли решение его не реализовывать, а затем и Советский Союз заморозил это решение". "Некоторое время назад мы по просьбе наши японских друзей вернулись к рассмотрению этой проблемы и готовы ее рассматривать", - сказал он.

Глава российского государства еще раз подчеркнул, что для достижения решения по данному вопросу нужен высокий уровень доверия, и ни одна из сторон не должна в итоге чувствовать себя проигравшей.

Источник беспокойства - КНДР

Проблемой, из-за которой в полной мере не реализуется потенциал российского Дальнего Востока, является КНДР, считает президент РК Пак Кын Хе. "Дальний Восток - это сокровищница различных энергетических ресурсов: нефти, природного газа. Здесь встречаются Азия с Европой, и данный регион является отправной точкой для транспортных коридоров", - отметила она.

По словам Пак Кын Хе, "сейчас из-за разрушенного КНДР узла огромный потенциал Дальнего Востока не реализуется". "В будущем, когда этот узел соединится, Дальний Восток станет мостом для процветания и мира путем объединения Евразии с Азиатско-Тихоокеанским регионом", - сказала она. При этом президент выразила надежду на то, что "ВЭФ станет хорошей площадкой для всеобъемлющего диалога и концентрации мудрости с целью воплощения такой идеи в жизнь".

Кроме того, прямой угрозой стабильности и развитию региона является ракетно-ядерная программа КНДР, отметила Пак Кын Хе. Она напомнила, что КНДР уже четыре раза проводила ядерные испытания и запустила за последние годы 19 баллистических ракет, сосредоточивая все ресурсы только на их разработке. "Если мы не сможем воспрепятствовать разработке ядерного оружия, в недалеком будущем северокорейская ядерная угроза станет реальностью", - считает Пак Кын Хе.

Отвечая на вопрос ведущего пленарного заседания, президент РФ отметил, что у России по этому поводу принципиальная позиция. "Мы категорически против распространения оружия массового уничтожения по планете и призываем Северную Корею придерживаться принятых международным сообществом и на уровне ООН решений", - заявил Путин. Однако, по его мнению, "действовать нужно очень аккуратно с тем, чтобы не провоцировать северокорейское руководство на какие-то действия по защите национальной безопасности". "Нужно вернуть ситуацию в переговорное русло", - убежден российский лидер.

Он заверил, что Москва будет "всячески убеждать в этом северокорейских партнеров. "У нас сохранились определенные каналы связи с Северной Кореей, и мы, безусловно, будем их использовать для того, чтобы ситуация вышла из острого противостояния, в котором она сейчас находится", - пообещал президент РФ. На его взгляд, любые действия, которые провоцировали бы дальнейшее обострение, являются контрпродуктивными.

"Безусловно, мы категорически против любых расширений оружейной ядерной деятельности и распространения ядерного оружия, в этом смысле у нас общая позиция и с Соединенными Штатами, и с Китайской Народной Республикой, и с Японией, и с Республикой Корея", - подчеркнул российский лидер.