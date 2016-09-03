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Путин: инфраструктура связи будет активно развиваться на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
3 сентября, 7:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Это будет способствовать экономическому развитию региона, считает глава РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что на российском Дальнем Востоке будет активно развиваться не только энергетика, но и инфраструктура связи, что будет способствовать экономическому развитию региона.

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"Государство должно прикладывать усилия для решения фундаментальных вопросов - инфраструктура, энергетика, связь, кадры. По всем этим направлениям у нас есть долгосрочные планы", - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников Восточного экономического форума во Владивостоке.

"У нас долгосрочные планы не только на добычу газа на Сахалине, но и развития трубопроводного транспорта в дальневосточные регионы, на распределение здесь энергетики и по участникам экономической деятельности, и по домохозяйствам", - отметил Путин. Однако, по его мнению, не менее важны проекты, связанные с развитием в регионе инфраструктуры связи. "Пойдем здесь по нескольким направлениям, имея в виду огромную территорию", - заверил президент.

В первую очередь он назвал развитие космической связи. "В Хабаровске уже создан Центр космической связи с широкими возможностями доступа к широкополосному доступу к интернету", - привел пример глава государства. Еще одним направлением он считает развитие оптико-волоконных сетей. "Мы уже реализовали проект связи оптико-волоконной от Сахалина, Магадана и Приморья, завершены работы на берегу, сооружены станции, береговая инфраструктура и проложен кабель почти на 1800 километров", - сообщил Путин.

Он заверил, что "все это будет работать и создаст условия фундаментального характера не только для жизни людей, но и для развития бизнеса", добавив, что эти планы внесены в бюджетные проектировки.

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