Минвостокразвития: сумма уже подписанных на ВЭФ 100 соглашений достигла 1,46 трлн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сумма уже подписанных с начала второго Восточного экономического форума (ВЭФ) 100 соглашений достигла 1,46 трлн рублей, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.
"На ВЭФ-2016 подписаны первые 100 соглашений на 1,46 трлн рублей, - говорится в сообщении. - Эта цифра не окончательная, планируется подписание ряда соглашений".
Всего на форуме планируется подписание порядка 200 соглашений на общую сумму 1,7 трлн рублей.
Основная часть соглашений подписана в первый день работы Восточного экономического форума. Форум открылся подписанием инвестиционных соглашений между Минвостокразвития России и компаниями "Сибур", "Полюс", "Алроса", "Тарынская золоторудная компания", "Азия Лес", ФРДВ и НХГ. Общая сумма этих соглашений составила 1,05 трлн рублей.