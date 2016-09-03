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Путин: необходимо активизировать работу российско-корейских инвестиционных платформ

Экономика и бизнес
3 сентября, 12:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
В целом президент РФ назвал Республику Корея "важным и перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и президент РФ Владимир Путин

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе и президент РФ Владимир Путин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым активизировать работу российско-корейских инвестиционных платформ.

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"Актуальной задачей является совершенствование финансовой инфраструктуры партнерства", - заявил глава российского государства журналистами после переговоров с президентом Республики Корея Пак Кын Хе.

По его словам, необходимо "активизировать работу совместных инвестиционных платформ, учрежденных еще три года назад" по инициативе лидеров двух стран.

В целом Путин назвал Республику Корея "важным и перспективным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе". По его оценке, сегодняшние переговоры прошли "в деловой и конструктивной атмосфере". "Детально обсудили ключевые аспекты многопланового российско-корейского взаимодействия", - сообщил он, добавив, что между странами поддерживается "интенсивный политический диалог".

"К сожалению, в прошлом году на фоне непростой мировой конъюнктуры товарооборот между нашими странами сократился", - констатировал российский лидер. Он добавил, что обсудил с Пак Кын Хе, что нужно сделать, чтобы вернуть товарооборот "в устойчивый тренд подъема во имя интересов наших стран".

Глава российского государства подчеркнул, что у России и Республики Корея "накоплен хороший опыт инвестиционного сотрудничества - капиталовложения корейских компаний в российскую экономику превышают 2,3 млрд долларов, в РФ успешно работают порядка 600 корейских компаний". Путин также заметил, что делегация из Республики Корея "одна из самых представительных на Восточном экономическом форуме".

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