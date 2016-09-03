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Улюкаев: правительство до конца года может упростить выдачу "дальневосточного гектара"

Экономика и бизнес
3 сентября, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Закон подразумевает возможность бесплатного получения гражданами РФ участка площадью 1 га на Дальнем Востоке
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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ может упростить процедуру выдачи "дальневосточного гектара" к концу 2016 г. в рамках работ по совершенствованию данного проекта.

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Об этом сообщил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, что в течение оставшегося до конца года времени мы отработаем схему предоставления (гектара земли - прим. ред.) и упростим ее, если будут предложения. Это должна быть простая и понятная комбинация", - сказал министр.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 г. Он предполагает предоставление гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке.

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Закон подразумевает возможность бесплатного получения гражданами РФ участка площадью 1 га. Он будет вступать в силу поэтапно: до 1 октября земля будет выдаваться только в девяти пилотных районах жителям этих районов; с 1 октября направить заявки на ее получение смогут все жители Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 г. сделать это сможет любой гражданин РФ.

По данным Росреестра, интерес к программе предоставления "дальневосточного гектара" достаточно высок. С 1 июня федеральная информационная система (ФИС) "НаДальнийВосток.РФ" зарегистрировала почти 400 тыс. визитов пользователей, причем условиями получения земли интересуются не только жители России, но и 45 стран.

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