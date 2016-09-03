СМИ: новые подразделения турецкой бронетехники вошли в СириюМеждународная панорама 3 сентября, 15:37
Порошенко: Украина ожидает на днях решение МВФ о новом траншеЭкономика и бизнес 3 сентября, 15:28
МИД РФ: Москва обеспокоена планами Израиля по строительству на палестинских территорияхПолитика 3 сентября, 15:16
Улюкаев: правительство до конца года может упростить выдачу "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 3 сентября, 14:45
Улица имени Героя России Александра Прохоренко появилась в ГрозномВ стране 3 сентября, 14:14
В Приморском крае ждут второй волны паводка и ликвидируют последствия первойПроисшествия 3 сентября, 14:07
Галушка: более 200 соглашений на 1,76 трлн руб. подписано на ВЭФ-2016Экономика и бизнес 3 сентября, 14:06
Поле "Зенит-Арены" в октябре могут передать под управление "Зениту"Спорт 3 сентября, 14:01
Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит матч со "Спартаком" из-за травмыСпорт 3 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ может упростить процедуру выдачи "дальневосточного гектара" к концу 2016 г. в рамках работ по совершенствованию данного проекта.
Об этом сообщил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я думаю, что в течение оставшегося до конца года времени мы отработаем схему предоставления (гектара земли - прим. ред.) и упростим ее, если будут предложения. Это должна быть простая и понятная комбинация", - сказал министр.
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 г. Он предполагает предоставление гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке.
Закон подразумевает возможность бесплатного получения гражданами РФ участка площадью 1 га. Он будет вступать в силу поэтапно: до 1 октября земля будет выдаваться только в девяти пилотных районах жителям этих районов; с 1 октября направить заявки на ее получение смогут все жители Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 г. сделать это сможет любой гражданин РФ.
По данным Росреестра, интерес к программе предоставления "дальневосточного гектара" достаточно высок. С 1 июня федеральная информационная система (ФИС) "НаДальнийВосток.РФ" зарегистрировала почти 400 тыс. визитов пользователей, причем условиями получения земли интересуются не только жители России, но и 45 стран.