РФПИ рассматривает ряд проектов с японским JBIC

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает ряд проектов с Japan Bank for International Cooperation (JBIC) в которых будут участвовать японские компании, заявил в интервью ТАСС глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы с JBIC смотрим на те проекты, где есть дополнительная японская составляющая. Смотрим на ряд ресурсных проектов, на проекты, в которых участвуют сервисные японские компании, работающие по инфраструктурным проектам", - сказал глава РФПИ.
Он также отметил, что некоторые проекты могут быть связаны с поставкой нефтесервисных услуг.
JBIC, крупнейший японский институт развития, созданный в 1999 г., и российский Фонд развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума подписали меморандум о создании российско-японского фонда.
Министерство экономического развития РФ планирует предложить до 50 проектов, которые будут претендовать на финансирование из российско-японского фонда.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили экономическое сотрудничество между двумя странами в ходе встречи 2 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.
"Мы надеемся, что визит премьера и обсуждение, которое состоялось, позволит JBIC делать больше в России", - сказал Дмитриев.