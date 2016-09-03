РФПИ рассматривает ряд проектов с японским JBIC

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает ряд проектов с Japan Bank for International Cooperation (JBIC) в которых будут участвовать японские компании, заявил в интервью ТАСС глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы с JBIC смотрим на те проекты, где есть дополнительная японская составляющая. Смотрим на ряд ресурсных проектов, на проекты, в которых участвуют сервисные японские компании, работающие по инфраструктурным проектам", - сказал глава РФПИ.

Он также отметил, что некоторые проекты могут быть связаны с поставкой нефтесервисных услуг.

JBIC, крупнейший японский институт развития, созданный в 1999 г., и российский Фонд развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума подписали меморандум о создании российско-японского фонда.

Министерство экономического развития РФ планирует предложить до 50 проектов, которые будут претендовать на финансирование из российско-японского фонда.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили экономическое сотрудничество между двумя странами в ходе встречи 2 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

"Мы надеемся, что визит премьера и обсуждение, которое состоялось, позволит JBIC делать больше в России", - сказал Дмитриев.